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Ученые рассказали, в каком возрасте взрослеют мужчины

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  • 4.01.2017, 8:35
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Британские ученые, проводя ряд исследований, установили возраст морального взросления мужчин.

У представителей мужского пола этот процесс происходит гораздо позже, чем у женщин, пишет "Ортодокс".

В ходе опроса выяснилось, что более 80 процентов женщин думают, что мужчины не взрослеют никогда и всю свою жизнь ведут себя как дети.

Но ученые доказали, что это не так. Они провели эксперимент, который показал, что моральное взросление в представителей мужского пола происходит после 40 лет. У некоторых индивидов инфантильность пропадает к 43 годам.

У женщин этот процесс наступает раньше – примерно к 32 годам.

Представительницы слабого пола имеют мнение, что мужской инфантилизм состоит только в желании играть в компьютерные игры, лени приготовить себе еду, а также отсутствии желания брать на себя ответственность за решение конфликтных ситуаций.


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