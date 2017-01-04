У бывшего политзаключенного Васьковича родилась дочь 5 4.01.2017, 8:41

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Девочку назвали Далия.

В семье бывшего политзаключенного Евгения Васьковича родилась дочь.

Об этом сообщила жена Евгения Александрина Глаголева на своей странице в Фейсбуке. «Сегодня мы стали родителями самой красивой малютки», - написала Александрина.

В беседе с «Радыё Свабода» Евгений сказал, что имя дочери выбрали еще до ее рождения. Ее называют Далия. По словам Евгения, жена после родов чувствует себя хорошо. Рождению дочери отец рад.

«Весит чуть больше 2 кг 800 гр. Мы ожидали рождения дочери. Меня переполняет радость. Пока ее не видел, жду этого момента», - прокомментировал рождение дочери Евгений.

Евгений Васькович и Александрина Глаголева поженились 20 февраля 2016 года. Евгений взял фамилию жены. Теперь он - Глаголев-Васькович. Александрина и Евгений - журналисты. Активно занимаются общественной деятельностью.

Евгений Васькович, активист партии БХД из Бобруйска. Был арестован 17 января 2011 года и осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в хулиганских действиях относительно официальных зданий и в порче имущества. Отбывал наказание в могилевской колонии, не раз оказывался в карцере. На 3 года попал в Могилевскую тюрьму, потом снова в Могилевскую колонию. Был освобожден 22 августа 2015 года согласно указу о помиловании.