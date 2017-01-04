Злотников: Лукашенко будет придерживаться «социализма», пока жив 28 4.01.2017, 8:44

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Фото: Peter Turnley/CORBIS

В 2017 году Беларусь ожидает продолжение рецессии, падение уровня жизни и «сохранение социализма».

Падение уровня жизни и «сохранение социализма»

«Александр Лукашенко сказал год назад, что пока он жив, он будет придерживаться идей социализма, значит, реформ не будет», — сказал БДГ экономист Леонид Злотников.

Среди примет «сохранения социализма» он назвал значительную регуляцию цен, сохранение положения сельского хозяйства, цен на транспорт. «В социализме нет безработицы, поэтому борьба с тунеядцами продолжится», — добавил эксперт.

По словам Злотникова, не запланированы в бюджете и доходы от приватизации. «В этой ситуации нужно будет отдавать долги со своих средств», — отметил он.

«Тенденции, которые мы видим, они не могут быть исправлены при той модели, которую выбрало руководство: жесткое руководство импортозамещением, роста подозрительности к бизнесу и низкого уровня органов управления», — заключил эксперт.

8 итогов 2016 года

«2016 год стал годом продолжения рецессии, накопления структурных дисбалансов, усугубления системных противоречий и эрозии основных правовых и экономических институтов», — считают в Аналитическом центре «Стратегия» и Научно-исследовательском центре Мизеса.

Аналитики считают, что «белорусская модель централизованной плановой экономики, авторитарного правления и доминации государственной собственности воспроизводит те же теоретические и практические ошибки, которые привели к глубокому кризису Советский Союз».

По их данным, 2016 год стал годом роста бюрократической, регуляторной нагрузки на экономику, ухудшения качества государственного управления, ускорения эрозии института частной собственности, накопления долгов, неликвидов, проблемных активов и «омертвленного» капитала в банковском и реальном секторах экономики, а также в секторе государственного управления.

«Правительство продолжило строить государственную долговую пирамиду, в том числе валютную, усугубляя риски застревания страны в долгосрочной стагнации», — отметили авторы годового доклада.

По их данным, 2016 год стал также «потерянным годом для диверсификации производства, экспорта и источников финансирования: при негативном воздействии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на экономику Беларуси зависимость от российского рынка сбыта увеличилась».

2016 год стал годом антисоциальной политики и эрозии доверия: «А. Лукашенко не доверяет своей вертикали, что увеличивает издержки на контрольные и силовые структуры. Совет Министров и Национальный банк не работают в одной связке, что снижает качество государственного управления», — заключили эксперты.

В докладе также назвали лучший и худший органы управления — Нацбанк и Совет Министров соответственно. Событием года стало Всебелорусское народное собрание, а скандалом отказ платить Газпрому по долгам.

А загадкой минувшего года стало, как Совет Министров отчитался о выполнении плана по созданию 50 тысяч рабочих мест, когда по данным Белстата, за январь — октябрь 2016г. число уволенных превысило число принятых на работу почти на 90 тысяч.