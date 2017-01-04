Dziennik Gazeta Prawna: Конфликт Москвы и Минска станет многогранным 18 4.01.2017, 9:07

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Россия в наступившем 2017 году будет еще больше давить на Беларусь.

Об этом пишет автор польского издания Dziennik Gazeta Prawna Михаил Потоцкий (перевод - charter97.org).

По его мнению, конфликт двух стран будет касаться и газа, и нефти, и интеграции, и пограничного контроля.

«Российско-белорусские энергетические споры уже стали многолетней традицией. На этот раз конфликт касается поставок нефти. Беларусь жалуется на сокращения поставок и требует увеличения ставок за транзит этого сырья на Запад. Россия же добивается, чтобы Минск отдал сначала долг за поставки газа», — пишет он.

Для Беларуси поставки российской нефти имеют решающее значение, так как экспорт нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке на Запад является одним из наиболее важных источников доходов государственного бюджета. Согласно данным Международного валютного фонда, Беларусь — единственная страна в Европе, в которой происходит падение ВВП. Без значительного увеличения доходов бюджета Беларусь может столкнуться с проблемой обслуживания государственного долга.

Помимо энергоспоров, продолжил Потоцкий, нарастает напряжение и на границе. Хотя Беларусь и Россия являются членами Таможенного союза, вторые усилили контроль на границе, запретив пропуск граждан Евросоюза.

«Все это привело к тому, — подчеркивает автор, — что Александр Лукашенко бойкотировал двойной саммит Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности, который 26 декабря состоялся в Санкт-Петербурге».

Россия ожидает от Беларуси поддержки своей политики в отношении Украины, уступок в экономической сфере (например, продажи НПЗ и других предприятий), согласия на размещение на своей территории российской военной базы.

Издание приводит выдержки из статьи charter97.org «В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти» и цитируются слова координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко о том, что Лукашенко отказался от поездки на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за боязни переворота в Минске:

«Диктатор совершает хаотические, неадекватные действия, и вероятность введения чрезвычайного положения, на мой взгляд, очень велика».