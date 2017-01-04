Топ-7 громких банкротств на белорусском рынке 6 4.01.2017, 9:10

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В 2016 году белорусскую экономику захлестнула волна банкротств.

С финансовыми проблемами и долгами перед кредиторам оказались известные и процветавшие раньше бизнесы.

Завтра твоей страны составил топ-7 самых громких банкротств уходящего года.

«Серж»

Процесс о признании экономической несостоятельности некогда одного из лидеров швейного рынка Беларуси ООО «Серж», начался весной прошлого года с заявления самой компании. В результате изучения состояния дел суд не нашел причин, чтобы дать шанс на продолжение бизнеса, который в 1996 году создал Сергей Атрощенко – ООО «Серж» признано банкротом, началась ликвидация бизнеса.

Всего на продажу выставлено 80 лотов. Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 января 2017 года в Минске.

«Фруктест»

Один из крупнейших импортеров фруктов и овощей с сетью представительств по всей стране, работавший на белорусском рынке с 1995 года, сам принял решение о ликвидации. По заявлению ликвидационной комиссии Экономический суд Могилевской области в начале лета возбудил дело об экономической несостоятельности компании Виталия Ниса и Евгения Шамесова.

Компания, которая раньше называлась «Савит», была одним из крупнейших поставщиков на белорусский рынок бананов и цитрусовых.

«Белинтертранс»

В октябре в Экономическом суде Минской области началось дело о банкротстве одного из крупнейших автоперевозчиков страны – компании «Белинтертранс». В суд обратилась группа кредиторов, которым задолжал этот бизнес. В настоящее время компания находится в защитном периоде, который истекает 6 января 2017 года.

«Белинтертранс» основал один из самых известных в транспортной отрасли бизнесменов – Вячеслав Довнар.

«Первая шоколадная компания»

Успешный проект в кондитерской отрасли, созданный частными инвесторами, подал сигнал бедствия в июле прошлого года. Экономический суд Брестской области возбудил дело об экономической несостоятельности предприятия, задолжавшего по электроэнергии.

«Первая шоколадная компания» (до 2005 года она называлась «Белорусская кофейная компания») была создана в 1997 году в СЭЗ «Брест». На долю этого производителя шоколада, конфет, драже, шоколадных масс и глазури в лучшие времена приходилось около 3% кондитерского рынка страны. Продукция «Первой шоколадной компании» под брендом «Идеал» известна также в России и Украине.

Но в отличие от «Сержа» предприятие продолжит работу. Как стало известно в первые дни нового года, кредиторы заключили мировое соглашение с «Первой шоколадной компанией». В январе она должна возобновить деятельность.

«Магнус групп»

В апреле прошлого года Экономический суд Минска открыл конкурсное производство в отношении крупной строительной компании – «Магнус групп». Бизнес, у истоков которого стоял литовский бизнесмен Арунас Пукялис, вошел на белорусский рынок благодаря сотрудничеству с Юрием Чижем и возведением для «Трайпла» нескольких объектов.

В начале 2010-х годов – это была одна из крупнейших строительных компаний Минска с достаточно внушительным портфолио реализованных и перспективных проектов.

«Изобудпромстрой»

В июле в суд с заявлением о признании компании «Изобудпромстрой» банкротом обратилась налоговая инспекция по Минской области по причине того, что неплатежеспособность крупного производителя быстровозводимых зданий приобрела хронический характер. Компания также имела долги перед бюджетом.

«Изобудпромстрой» — одна из компаний группы «Изобуд», которую в 1998 году основал Игорь Черный.

Брестский завод бытовой химии

Завод, который стал одним из первенцев белорусский приватизации, сам обратился в суд с заявлением о признании свой экономической несостоятельности.

В начале 2000-х годов БЗБХ входил в состав российской компании Ost-West Korporation, а с 2015 года владельцем крупного пакета завода стал брестский предприниматель Олег Рончинский.