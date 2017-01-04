Тиллерсон пообещал порвать все связи с Exxon Mobil 4.01.2017, 9:20

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Рекс Тиллерсон

Бывший CEO Exxon Mobil Рекс Тиллерсон порвет все связи с компанией после назначения на пост государственного секретаря США.

В официальном заявлении Exxon Mobil, которое цитирует агентство Bloomberg, указывается, что бывший СЕО Тиллерсон разорвет все связи с компанией, чтобы избежать конфликта интересов на посту государственного секретаря. В частности он откажется от бонусов в размере $4,1 млн, которые должен был получить в ближайшие три года, пишет РБК.

Что касается акций на общую сумму в $2 млн, которые должен получить Тиллерсон, то они в случае его согласия будут переведены в независимый фонд. 600 тысяч акций, которыми бывший CEO владеет в настоящее время, то они будут проданы.

С похожей проблемой 15 лет назад столкнулся вице-президент США Дик Чейни, указывает CBS. Тогда юристы экс-главы компании Halliburton так и не придумали, как поступить с акциями, которые были закреплены за политиком. В результате он пожертвовал их университету штата Вайоминг. Однако в случае с Тиллерсоном речь идет о более значительной сумме.

13 декабря Трамп заявил о своем намерении выдвинуть Тиллерсона на пост государственного секретаря США, объяснив свое решение наличием у 64-летнего бизнесмена «упорства, обширного опыта и глубокого понимания геополитики».

Тиллерсон знаком с президентом России Владимиром Путиным. Несколько лет назад он был удостоен российского ордена Дружбы.