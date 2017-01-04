Общественный транспорт в Минске работает с перебоями 8 4.01.2017, 9:22

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В Минске в связи со снегопадом нарушена работа общественного транспорта.

Об этом сообщили БелТА в ГП "Минсктранс".

Так, в настоящее время по всему городу задержка в движении автобусных и троллейбусных маршрутов составляет до 16 минут, трамвайных - 5-7 минут.

"Дополнительные единицы транспорта не планируется выводить на линии - в сложных погодных условиях транспорт движется, хотя и с задержками", - отметили в ГП "Минсктранс".