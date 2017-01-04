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«Наливай!»: cоцсети высмеяли открытие нового месторождения нефти в Беларуси

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  • 4.01.2017, 9:30
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В социальных сетях отреагировали на новость о том, что в Беларуси открыли новое месторождение нефти.

Ролик с участием Лукашенко опубликовал по поводу этой новости в Facebook аккаунт «Чай з малинавым варэннем».

На ролике, сделанном во время зимней Олимпиады 2014 года в российском Сочи, Лукашенко бурно радуется победе спортсменов страны. "Есть, давай наливай", — говорит он.

"Добрались до бочки Петровича, закопанной на огороде", "Вот чего столько ждали белорусы, столько лет", "Жаль, что залежи алмазов не нашли! Интересно, где эта нефтяная жила находится. Не в транзитной трубе ли?" — комментируют другие пользователи Facebook.


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