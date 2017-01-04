Представлена самая большая USB-флешка в мире 1 4.01.2017, 9:42

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Компания Kingston представила «самую большую в мире» USB-флешку с максимальным объемом 2 ТБ.

Kingston DataTraveler Ultimate GT выпускается в двух модификациях — на 1 и 2 ТБ. Разумеется, такой USB-монстр не может быть упакован в пластиковый корпус — здесь используется особый сплав цинка, пишет 42.tut.by.

Интересно, что флеш-накопитель поставляется с «классическим» USB-разъемом, а не USB Type-C. Так что владельцам новых компьютеров (например, последних MacBook Pro) придется обзавестись переходником.

Kingston DataTraveler Ultimate GT поступит в продажу в феврале, стоимость «мегафлешки» пока не сообщается.