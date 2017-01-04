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Республиканец Пол Райан переизбран спикером нижней палаты Конгресса США

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  • 4.01.2017, 10:10
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Пол Райан
Фото: SpeakerRyan

Член Республиканской партии США Пол Райан набрал 239 голосов коллег при необходимых 218.

Член Республиканской партии США Пол Райан переизбран на должность спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщается на сайте парламента.

Голосование состоялось во вторник, 3 января. Райан набрал 239 голосов конгрессменов при 218 необходимых.

Республиканец возглавляет нижнюю палату парламента с 2012 года.

В Палату представителей конгресса США Райан был избран в конце 1998 года как кандидат от Республиканской партии США от первого округа штата Висконсин. Он занимался разработкой "консервативных бюджетов", которые стремились обуздать федеральные расходы, сокращая статьи, касающиеся выхода на пенсию и планов медицинского страхования.


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