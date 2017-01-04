Россиянин привез в Гродно на такси нелегальных мигрантов из Марокко 2 4.01.2017, 10:38

Местные жители выдали нарушителей пограничникам.

В первый день нового года троих граждан Марокко задержали гродненские пограничники вблизи деревни Брузги. Мужчины планировали добраться до Бельгии.

Иностранцы без документов на право пребывания в пограничной зоне находились в такси, которым управлял гражданин России.

В долгий путь они взяли с собой мобильные телефоны, около полутора тысяч евро, почти 17 тысяч российских рублей, более тысячи марокканских дирхамов, навигатор и лист бумаги с отмеченными на нем контрольными точками от Москвы до Бельгии. В этом маршруте присутствовал и пункт пропуска «Брузги».

Марокканцы задержаны для дальнейшего разбирательства за нарушение Государственной границы, пограничного режима и правил пребывания в пограничной зоне, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

В отношении гражданина России оформлен протокол за нарушение пограничного режима.

Задержать нарушителей стражам границы помогла информация, полученная от местных жителей.