В программе у Соловьева обсудят, кто сменит Лукашенко? 60 Наталья Радина

4.01.2017, 10:42

Странные письма стали приходить в редакции независимых СМИ.

Позавчера я получила по почте письмо следующего содержания:

«Здравствуйте, Наталья!

Я являюсь продюсером программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».

11 января мы планируем эфир о Беларуси и хотим Вас пригласить принять участие.

Тема передачи: «Кто сменит Лукашенко?»

Речь пойдет о политической и экономической ситуации в Беларуси, внешней политике республики.

Эфир около 2 часов.

Просим оперативно сообщить о Вашей возможности принять участие в эфире.

Расходы на перелет за счет редакции.

От имени редакции поздравляю Вас с Новым годом!

Елена Соломина

Продюсер, телеканал «Россия»

(495) 232-63-33»

Я ответила на это письмо так:

«Спасибо за приглашение, но ездить в Россию не могу, потому что опасаюсь попасть в тюрьму по надуманным уголовным статьям, как, к примеру, лидер белорусских анархистов Игорь Олиневич или блогер Эдуард Пальчис, и быть переданной потом лукашенковским спецслужбам. Готова принять участие по скайпу из Варшавы».

Ответа на это письма я не получила. Однако сегодня утром мне сообщили в газете «Наша Ніва», что им пришел пресс-релиз телеканала «Россия» , в котором утверждается, что я участвую в этой программе:

«Речь пойдет о политической и экономической ситуации в Беларуси, внешней политике, отношениях с Россией и ЕС, арестах сторонников «русского мира», исчезнувших политиках, учебниках истории. В студию приглашены: В. Жириновский, А. Проханов, Н. Радина, А. Зимовский, А. Сивицкий, О. Божелко, C. Шушкевич, Ф. Клинцевич, А. Суздальцев».

Ситуация странная, поскольку в Москву ехать я не собираюсь, о чем уведомила телеканал «Россия». Не исключаю, что это какая-то провокация.

Наталья Радина, главный редактор charter97.org