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В Беларусь пришел циклон Axel

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  • 4.01.2017, 10:44

В среду, 4 января, в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Причиной этого стал циклон Axel, который принес в страну сильный ветер и метель, информирует БелТА.

Сильный снег и метель синоптики обещают сегодня по всей территории Беларуси. Возможны туман и гололедица. Ветер ожидается порывами до 14 метров в секунду, по юго-западу порывы будут достигать 20 метров в секунду. К счастью, мороз будет небольшим — 3-4 градуса ниже нуля.

В Минске в районе обеда снегопад может утихнет, а температура поднимется до -1. Но сильный ветер и влажность принесут ощущение дискомфорта, поэтому ощущаться это будет как -10 градусов.

Как ранее сообщалось, сегодня в Минске в связи с непогодой общественный транспорт работает с перебоями.

Госавтоиспекция предупреждает водителей о слабой видимости и возможной гололедице и просит проявить предельное внимание.


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