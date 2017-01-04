На аукционе одного «зайчика» продали за $105 2 4.01.2017, 10:58

Банкноту приобрел покупатель из России, но не исключено, что это был белорус, пожелавший остаться инкогнито.

С аукциона AY.BY ушел редкий лот: за один белорусский рубль 1992 года покупатель заплатил 205 рублей (примерно 105 долларов). «Зайчика» купил покупатель из России, однако, сайт «Белорусская бонистика» не исключает, что на самом деле банкнота ушла к белорусу, который просто пожелал остаться инкогнито.

Всего на лот было сделано 5 ставок.

Уникальность банкноты в том, что это не обычный 1 рубль 1992 года, а специальная банкнота-образец, имеющая красную диагональную надпечатку «ОБРАЗЕЦ» и нулевой номер (АА 0000000).

— Такие специальные банкноты-образцы хранятся в банках и являются подотчетными документами, — пишет сайт Белорусская бонистика. — При выводе номинала из обращения банкнота-образец должна быть возвращена в Нацбанк для уничтожения. Именно по этой причине белорусские банкноты-образцы являются очень редкими и ценными.

Специалисты говорят, что лот стоил бы еще дороже, но сохранность банкноты была не самой лучшей. Нынешний аукцион был интересен тем, что это первые открытые торги, а не продажа по фиксированной цене.

Сейчас на торги выставлена еще одна банкнота-образец, но уже 50 копеек 1992 года (текущая ставка 130 рублей, до окончания торгов 21 день).