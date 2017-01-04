Сенат США: Новые санкции против РФ будут готовы уже на этой неделе 1 4.01.2017, 11:06

Новые санкции будут направлены против действий РФ в Украине, Восточной Европе и Сирии.

Группа сенаторов от обеих партий готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии Конгресса против России в связи с ее хакерскими атаками на американские институты и действиями в Украине и Сирии.

Законодатели подтвердили эту информацию, когда Сенат собрался на новую сессию Конгресса, сообщает «Голос Америки».

Сенатор Бен Кардин, ведущий демократ в комитете по международным отношениям, заявил журналистам на Капитолийском холме во вторник, что он работает над законопроектом вместе с «широкой группой» сенаторов, в которую входят и демократы, и республиканцы.

Он выразил надежду, что законопроект будет обнародован на этой неделе.

«Это будет всеобъемлющий законопроект, который будет содержать разрешение Конгресса на введение дополнительных санкций против России», – сказал Кардин.

Белый дом и разведывательное сообщество США уверены, что Москва пыталась вмешаться в ход выборов в США с помощью хакерских атак на политические организации Демократической партии и попыток посеять недоверие к правительству США.

В ответ на эти действия и неподобающее, по мнению правительства США, обращение с американскими дипломатами за рубежом Белый дом на прошлой неделе выслал 35 российских дипломатов.

Кардин сообщил, что законопроект будет частично сфокусирован на действиях России в Восточной Европе, включая аннексию украинского Крыма, а также ее роли на Ближнем Востоке, где Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии.

Кардин не уточнил, вынудит ли законопроект избранного президента Дональда Трампа принять решение о санкциях или он закрепит те санкции, которые были объявлены Белым домом на прошлой неделе, которые Трамп при желании сможет отменить после вступления в должность.

«Он дополнит [действия Белого дома] и пойдет дальше, – пояснил Кардин. – Он является дополнением, но есть принцип разделения властей».