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Герасименя проведет бесплатные мастер-классы по плаванию

  • 4.01.2017, 11:24
Александра Герасименя

Занятия с трехкратной медалисткой Олимпиад пройдут с 8 по 12 января.

Трехкратная медалистка Олимпиад Александра Герасименя принимает заявки от школ, спортклассов и училищ на проведение мастер-классов по плаванию. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

Александра Герасименя готова проводить мастер-классы с 8 по 12 января. Делать заявки можно в комментариях на странице в «Фейсбуке».

Там же в комментариях двукратная вице-чемпионка Олимпиады-2012 и бронзовая медалистка Игр-2016 уточнила, что мастер-классы — бесплатные.


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