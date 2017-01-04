Герасименя проведет бесплатные мастер-классы по плаванию 4.01.2017, 11:24

Александра Герасименя

Занятия с трехкратной медалисткой Олимпиад пройдут с 8 по 12 января.

Трехкратная медалистка Олимпиад Александра Герасименя принимает заявки от школ, спортклассов и училищ на проведение мастер-классов по плаванию. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

Александра Герасименя готова проводить мастер-классы с 8 по 12 января. Делать заявки можно в комментариях на странице в «Фейсбуке».

Там же в комментариях двукратная вице-чемпионка Олимпиады-2012 и бронзовая медалистка Игр-2016 уточнила, что мастер-классы — бесплатные.