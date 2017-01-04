У Ольги Николайчик отбирают дом в Минске 4.01.2017, 11:46

Власти наложили арест на недвижимое имущество режиссера и общественной активистки.

Об этом Ольга Николайчик сообщила в «Фейсбуке».

Постановление об аресте дома площадью 85,5 квадратных метров за неуплаченные административные штрафы подписала начальник отдела принудительного исполнения Людмила Клыга.

«Отжали мой дом, мое жилье – за неоплаченного штрафы. А штрафы за что? По 400-500 долларов за выход на мирный пикет? А с работы гэбьё увольняет - с любой, всю мою жизнь, как пришла в Беларусь беда - Лукашенко с его кодлой. Будут отвечать все они - придет время», - написала активистка.

Напомним, что Ольга Николайчик принимала участие практически во всех акциях оппозиции за последнее время.

Ранее власти пытались конфисковать и продать за неуплаченные штрафы дачу общественной активистки Нины Багинской. Имущество пенсионерки выставлялось на торги, но не нашлось желающих его покупать.