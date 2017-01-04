В НАСА создают «космический кефир» для путешествий на Марс 5 4.01.2017, 11:55

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«Кефир» будет представлять собой достаточно простой в производстве и при этом долго хранящийся продукт.

Новый экипаж МКС в марте намерен приступить к разработке особого «космического» кефира, сообщили источники из NASA. Новинка будет использоваться для дальних полетов, пишет издание grifonsoft.ru.

По словам специалистов из космического агентства, данный кефир будет представлять собой достаточно простой в производстве и при этом долго хранящийся продукт, идеально подходящий для употребления в пищу. Более того, подобное питание позволит астронавтам полностью избавиться от проблем пищеварения, которые распространены в космосе по причине отсутствия свежих продуктов.

Джек Фишер, один из специалистов NASA, сообщил, что разработка особого кефира начнется сразу после того, как новый экипаж высадится на МКС, в марте текущего года. После создания данного напитка его отправят на Землю для исследования.

Создание разнообразных продуктов в космических условиях, в частности кефира, очень важно с точки зрения космических полетов на другие планеты. Подобный тип продовольствия, отмечают специалисты, позволит осуществление дальних полетов без потребности дополнительного питания для астронавтов.