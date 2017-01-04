Жители Мозыря взбунтовались против «уплотнителей» 2 4.01.2017, 12:13

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Люди перегородили все въезды во двор и не пускают строителей на площадку.

С уплотнением старых дворов рано или поздно сталкиваются жильцы городских многоэтажек. Большинство новостройке под боком совсем не рады: сужается территория, зачастую вырезают здоровые деревья. Люди пишут жалобы, собирают подписи и даже не пускают во двор строительную технику. Они винят управленцев в глухости к людскому мнению. Те ссылаются на законы и нормы, пишет sb.by.

Мозырь. Дома на улицах Пролетарской, Нежнова и переулке Первомайском. Между ними на месте детской площадки скоро вырастет 11–этажный дом. Строители уже поставили деревянный забор. Однако местные жители против нового монолита, он оставит двор без солнечного света, рассказывает Лариса Боханко:

— Есть положение о порядке общественных обсуждений. Согласно ему людей должны были уведомить о строительстве дома за 10 дней. Нас поставили практически перед фактом. На собрания приходят более 100 человек. Никто из них в обсуждении не участвовал. Просто нас решили «уплотнить». Поэтому мы — группа активных пенсионеров, человек 20, теперь с 6 утра гуляем по двору, разговариваем — перед колесами экскаваторов и самосвалов. Строители постоят и уезжают ни с чем.

Местные жители практически перегородили все подъезды к своему двору. Сколько будет продолжаться это противостояние — неизвестно. Но юридически запретить ходить людям нельзя, как, оказывается, нельзя и общественному обсуждению кардинально повлиять на генплан. Строительство ведется на законных основаниях, комментирует ситуацию заместитель председателя Мозырского райисполкома Владимир Быстренко:

— Общественное обсуждение носит характер информирования населения. Выслушиваются предложения. Позиция «хочу, чтобы строили дом» или «не хочу» — не принимается. Нужны веские причины, нарушения санитарных, экологических, строительных норм. В данном случае таких причин нет. Данный объект дважды проходил государственную вневедомственную экспертизу. Есть решение по генеральному плану. Будет не только дом, но и новая детская площадка.

В Гомеле на улице Тимофеенко подобный расклад. Переписка с городскими властями не дала результата, признается Ирина Азаренок:

— Застройка у нас довольно плотная. Две школы, потом дорога, многоэтажные свечки и детсады. Между домами — квадраты, засаженные деревьями, на них детские площадки. Так вот, эти деревья срубят и там воткнут по 3 дома в 11 этажей. Какая тут эстетика, дышать нечем будет.

Куда сложнее ситуация на соседней улице Юбилейной. Четыре многоэтажки на холме просто созданы для уплотнения. Вокруг них по плану собирались возводить жилой комплекс. Люди возмутились, написали жалобы, организовывали собрания, и причина не только в бытовом эгоизме «хочу — не хочу», приводит аргументы жилец дома № 38 Валерий Слепухин:

— Главная проблема — дом, в котором я живу. Вся застройка находится на холме, из которого бьет родник, а рядом раньше протекала речушка. Как видно, почва играет, по дому прошла гигантская трещина. Если вокруг будут вестись крупные строительные работы, наш дом может просто развалиться. На все жалобы пришли стандартные ответы. Строить все–таки будут, правда, проект отправлен на доработку.

Где строить и как уплотнять, всегда решают на местах, и это конфликты местного масштаба, отметила пресс–секретарь Министерства архитектуры и строительства Евгения Филимонова:

— Разрешительная документация на строительство предоставляется местными исполнительными и распорядительными органами, которые также осуществляют контроль за ее реализацией. Минстройархитектуры не наделено полномочиями по осуществлению контролирующих и надзорных функций жилищного строительства.

Разрабатывают местные архитекторы, голосуют местные депутаты, принимают решения местные исполкомы и недовольны тоже местные жители. Разве сложно договориться? Ведь все живут в одном городе или даже доме. Уплотнение вызвано необходимостью, признается заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Светлана Кухоцковолец:

— При строительстве новых микрорайонов не всегда хватает средств для возведения необходимого количества социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник. Те, что построены, переполнены. Люди жалуются, к примеру, что в детсадах нет мест. С другой стороны, в старых микрорайонах эти социальные объекты пустуют. Три школы стоят рядом, а вокруг район пенсионеров. Население постарело, развитая инфраструктура не используется в полном объеме. Поэтому и принимаются решения по точечному уплотнению. Где–то дом, где–то два, через дорогу еще один. Это ведь не частная застройка, и в новых домах, может быть, будут жить и дети жалобщиков.

Кстати, на недавнюю «прямую линию» председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника поступили два звонка из Мозыря. Просили остановить «уплотнение». Он обещал разобраться.