Белорусский гонщик занял четвертое место на втором этапе ралли «Дакар» 4.01.2017, 12:20

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Сергей Вязович опередил победителя прошлогодней гонки голландца Жерара де Роя.

Белорусский гонщик Сергей Вязович занял четвертое место на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2017», сообщили БелТА в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

Сергею Вязовичу удалось опередить победителя прошлогоднего «Дакара» голландца Жерара де Роя, который пришел к финишу пятым. Белорусский экипаж показал время 2 часа 40 мин. Победителем заезда и заодно лидером гонки стал голландец Мартин Ван ден Бринк на «Рено», которому Сергей Вязович проиграл около трех минут, белорус после двух этапов занимает в общем зачете грузовиков шестое место.

МАЗ еще одного белоруса Алексея Вишневского закончил второй этап на 18-м месте, потратив на прохождение спецучастка около 2 часов 52 мин. В генеральной классификации белорусский экипаж разместился на 21-й позиции, отставая от лидера гонки примерно на 20 минут.

Автомобиль Александра Василевского закончил гонку на 23-й позиции. Его результат - 2 часа 55 мин., а отставание от победителя этапа — около 18 минут. По сумме этапов мазовский экипаж занимает 22-е место, от первого места его отделяет около 22 минут.

Третий этап ралли-рейда «Дакар-2017» пройдет между двумя аргентинскими городами Сан-Мигель-де-Тукуман и Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Гонщиков ожидает длинный лиазон, после чего организаторы предусмотрели для грузовиков горный спецучасток протяженностью 199 км. Экипажам предстоит подняться на высоту около 5 тыс. м над уровнем моря, а заодно пересечь русла рек и преодолеть множество других препятствий.

Напомним, ранее белорусские гонщики пришли к финишу 12-ми. Тогда лучшее время среди белорусов показал также Сергей Вязович, проехав спецучасток примерно за 31 с половиной минуты.