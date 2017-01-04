Волки за красными флажками 5 Анатолий Змитрович, «Беларуская праўда»

4.01.2017, 12:41

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Анатолий Змитрович

Предпринимателей загоняют в кольцо тотального контроля.

В декабрьском номере журнала «Консультант предпринимателя» очень удивила колонка редактора, который считает, что одним из ключевых перспектив для ИП станет подключение кассового оборудования с установленными средствами контроля налоговых органов (СКНО).

Перспектива в моем понимании – возможность развития бизнеса, а не создание проблемы, о чем идет речь в журнале. Установив СКНО, предприниматели окажутся под постоянным и неусыпным контролем за кассовым оборудованием в работе.

Министерство по налогам и сборам предлагает перенести сроки установки СКНО в кассовое оборудование. Перенос установленных сроков – это провал МНС. Готовится проект документа, который реализует данную установку на практике.

Производители, пользуясь случаем, стали увеличивать стоимость КСА, более того, используя свое положение, они убеждают плательщиков заменять кассовое оборудование полностью и устанавливать новое кассовое оборудование уже со средствами СКНО. Именно так объясняется решение МНС подготовить проект постановления с продлением сроков

Сомневаюсь, что перенос сроков отразится на снижение стоимости СКНО. Для чего тогда переносить сроки? И вообще, на начальной стадии ИП могут работать без обязательной установки СКНО. МНС разработало документы, установили сроки – а документ не сработал, как не сработал указ №222, как не сработало электронное декларирование счетов-фактур. Налоговики спешат, но у них ничего не получается.

Более того, МНС приступило к разработке нового направления решения проблем, возникающих в сфере контроля и учитывая экономические соображения, готово инициировать, можно сказать, революционные нововведения. Зачем революция бизнесу?

В ближайшей перспективе налоговые органы могут организовать «более прогрессивные методы контроля за выручкой». Скорее всего, фискальные власти пытаются ввести «личный электронный кабинет», куда заносятся все данные о предпринимателе: ввоз товаров, электронное декларирование, НДС – буквально все. На фоне введения уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы электронный кабинет каждого предпринимателя окажется под лупой всех фискальных органов. И скорее всего, будет дана команда: мало нарушений – к тебе направят проверку МНС, среднее количество нарушений – пойдет Госконтроль, много нарушений – Следственный комитет.

Предпринимателя берут в кольцо проверок и тотального контроля, как волка загоняют за красные флажки.

Анатолий Змитрович, «Беларуская праўда»