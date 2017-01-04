Ученые разгадали тайну появления золота на Земле 7 4.01.2017, 12:46

11,135

Появление золота стало результатом редкого явления на нашей планете.

Драгоценный металл появился в результате редкого мощного гамма-всплеска, который произошел в древности. Такие всплески бывают при столкновении двух крупных нейронных звезд, сообщает издание travelnews24.ru.

В свою очередь, такое столкновение провоцирует высвобождение большого количества энергии и выброс частиц, в том числе и подобных золоту. Затем частицы конденсируются, превращаясь в благородные металлы.

Ученые считают, что такой всплеск вблизи Земли произошел 400 миллионов лет назад. Вероятно, тогда столкнулись два крупных космических тела.

Его мощность была настолько сильной, что золотые частицы «рассыпались» по всей территории планеты. Расстояние от Земли до вероятного гамма-всплеска составляло 6 тысяч световых лет. Он стал причиной всемирной катастрофы.

В то время на планете, как считают ученые, погибло 60% всех живых организмов.