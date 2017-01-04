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Доллар подорожал на торгах в Минске

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  • 4.01.2017, 12:59
  • 6,769

Белорусский рубль существенно ослаб ко всей корзине валют.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 4 января прошли первые в новом году торги валютами. Рубль снизился к корзине валют.

Доллар вырос на BYN0,0041 — до 1,9707 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0011 — до 2,0534 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0155 — до 3,2297 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.


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