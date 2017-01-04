Турецкие власти установили личность напавшего на ночной клуб в Стамбуле 4.01.2017, 13:11

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Еще несколько подозреваемых в нападении задержаны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны установили личность человека, который устроил теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Об этом он заявил на брифинге, передает агентство Anadolu (перевод – РБК).

При этом министр отказался назвать имя злоумышленника. Ранее агентство сообщило о задержании в Измире еще пятерых подозреваемых, причастных к атаке. Власти заявили, что число подозреваемых может возрасти, пока идет следствие по делу о теракте.

Напомним, предыдущее сообщение об имени предполагаемого подозреваемого — Яхъи Машрапова, уроженца Кыргызстана, было опровергнуто самим мужчиной. Его фото по какой-то причине ранее распространяли власти Стамбула.

Нападение на клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом убил полицейского около входа, а затем начал стрелять в посетителей. Погибли 39 человек. Нападавшему удалось скрыться. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Полиция Турции задержала 14 человек в связи с нападением на клуб.