Каким должен быть правильный «офисный» обед 4.01.2017, 13:25

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Хороший обед на работе — залог отличного самочувствия и высокой продуктивности.

Офисный обед — это очень важный момент, почему? На голодный желудок работается хуже, производительность труда стремительно падает вниз, а настроение ухудшается. Это касается любой работы — как умственной, так и физической. Если человек голоден, у него сил меньше, а результаты работы ниже. Дополнительно есть большие риски получить проблемы желудочно-кишечного тракта, если не доедать регулярно в течение месяцев, пишет mannton.com.ua.

Если обед на работе полноценный и богатый питательными веществами, витаминами — человек полон энергии, сил, поэтому может сделать больше работы и лучше! Часто у нас не очень принято обедать в столовой, заказывать комплексные обеды и т.п., в первую очередь из-за финансовых возможностей. Например, в школах, университетах люди находятся не допоздна, как правило. Именно поэтому нет большого смысла заказывать комплексный обед в 13 часов, если все равно в 15 часов человек будет дома. Однако представителям большинства профессий приходится работать допоздна (до 18-20 часов). Пропускать обед в таком случае не рекомендуется, потому что на протяжении длительного времени это может закончиться болезнью.

Но что лучше есть на работе, чтобы оставаться сытым до вечера? В первую очередь важно, какие условия на работе: есть ли кухня, микроволновка, чайник, столовая, магазин поблизости и тп.

Что и как кушать на работе

- Брать с собой обед в судочках то, что ты обычно ешь дома. Это самый дешевый и лучший вариант, но надо чтобы кто-то готовил вечером этот обед и была микроволновая печь на работе, где его можно разогреть. Один судочек для салата, второй — для блюда, но можно и третий, если аппетит хороший.

- Готовить пищу на работе, а продукты покупать в ближайшем супермаркете или на рынке. Если в офисе есть полноценная кухня и холодильник — то этот вариант идеален.

- Полуфабрикаты, булочки, пирожки, фрукты — это не лучший вариант, но он пригодится, когда два предыдущих не подходят по каким-то причинам.

- Ходить домой, правда это можно сделать, если работа находится недалеко от дома.

- Питаться в столовой кафе, но дороже и не каждый сможет себе позволить.

По поводу, какие блюда есть на работе, то здесь нет одного-единственного правила. Нужно кушать то, что нравится. Однако не рекомендуется употреблять много жирной пищи, высококалорийной, регулярно есть фастфуды.

У каждого рабочего должно быть такое право: сделать перерыв в течение дня, чтобы поесть. Особенно это важно на не слишком хороших работах, где начальники запрещают покидать свое рабочее место. В таком случае стоит настаивать, ведь здоровье важнее.