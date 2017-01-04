На юге Москвы столкнулись сразу 23 автомобиля 4.01.2017, 13:28

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По предварительной информации, люди не пострадали.

Источник в экстренных службах Москвы сообщил, что в районе 20-го километра МКАД столкнулись сразу 23 легковых автомобиля. В общей сложности там произошло шесть крупных аварий, передает НТВ.

Сейчас на месте происшествия находятся патрули ГИБДД, по предварительной информации, люди не пострадали.

Очевидцы публикуют видео с места событий. Многие автомобили, видимо, уходя от столкновения на скользкой дороги, угодили в разделительное ограждение.

Растерянные люди вышли на дорогу, осматривают повреждения, поеживаясь от крепчающего мороза. Движение на этом отрезке кольцевой автодороги пока сильно затруднено.