Леонид Злотников: Руководство страны «проело» 150 миллиардов 3 4.01.2017, 13:36

ЛЕОНИД ЗЛОТНИКОВ

Экономические показатели свидетельствуют, что в лодке белорусской «стабильности» огромная дыра.

Нас ждет тяжелый год, анонсировал в этом году Лукашенко. Вероятно, он знал, что речь идет в том числе об огромных суммах кредитов, которые Беларусь должна отдать внешним кредиторам. Экономические показатели свидетельствуют, что в лодке белорусской стабильности огромная дыра, передает belsat.eu.

«Теряется конкурентоспособность белорусской экономики. Особенно это заметно по экспорту. И главное здесь даже не падение объемов внешней торговли – экспорт и импорт упали на треть за два года. Белорусские товары теряют конкурентоспособность на внешних рынках. Растет импортоемкость нашей промышленности – 63% в 2016-ом. Все это приведет к нехватке валюты, чтобы поддерживать производство и уровень зарплат», – констатирует экономист Леонид Злотников.

Если не будет внешней поддержки, то доходы населения могут снизиться на 15% в течение 2017 года, отметил эксперт.