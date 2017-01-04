«Проявить как можно больше активности в белорусском национальном вопросе» 4.01.2017, 13:48

2 января 1920 года глава правительства БНР Антон Луцкевич встретился с Юзефом Пилсудским.

3 января 1920 года в Варшаве состоялась встреча председателя Совета народных министров Белорусской Народной Республики Антона Луцкевича и полномочного представителя БНР в Польше Леона Витан-Дубейковского с Юзефом Пилсудским, начальником Польского государства.

Сайт Рады БНР опубликовал выдержки из протокола встречи:

«Начальник Польского государства ответил, что он уже дал инструкции, считая, что польская политика должна поддерживать тех белорусов, которые в деле своего государственного строительства хотят идти рядом с Польшей. Далее Юзеф Пилсудский заявил, что он - как об этом он уже говорил Антону Луцкевичу - до сих пор в белорусском деле ничего не мог сделать из-за отношения Антанты, и по этой же причине не мог поддерживать в своих беседах с англичанами даже дела Украины.

По мнению Пилсудского, к моменту разрешения вопроса о Беларуси есть еще около года. За это время белорусы должны сделать большую работу и проявить максимальную активность в культурно-просветительской работе и пропаганде, в чем польские власти готовы оказывать помощь.

Начальник Польского государства ответил, что должен приехать из Лондона и Парижа министр иностранных дел Патек и английский генерал, вызванный сейчас в Лондон. Они дадут сведения об отношении Антанты к факту разгрома Деникина, а тогда будет все ясно, и возможно, что он, Пилсудский, сможет совершить более решительные шаги по белорусскому вопросу».