И смех и грех: специалистам первого разряда прибавили полдоллара в месяц 3 4.01.2017, 13:52

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Повышение тарифной ставки первого разряда в Беларуси выглядит как издевательство.

Новая тарифная ставка первого разряда будет применяться для оплаты труда с 1 января 2017 года. Соответствующее решение, как сообщает БелТА, содержится в постановлении Совмина.

Ставка, от которой зависят зарплаты бюджетников, вырастет на 1,2 рубля и будет составлять 31 рубль (ранее — 29,8 рубля).

В прошлом году тарифная ставка первого разряда повышалась дважды: с 1 января и с 1 апреля — оба раза на 3 тысячи старых рублей.

«Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников с учетом корректирующих коэффициентов», — отмечает Совмин.