Как США отберут у России нефтяное богатство 1 4.01.2017, 13:59

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Россиянам не стоит рассчитывать на «счастливое и богатое существование».

Нефть растет в цене на фоне недавних решений ОПЕК и независимых нефтепроизводителей. Прогнозы на 2017 год варьируются в диапазоне от $40 до $70, но котировки не достигнут уровня, который дал бы «счастливое и богатое существование», как выразился глава Сбербанка Герман Греф. Кроме того, растут риски, связанные с увеличением добычи в США. Американская «нефтянка» может оказать значительное давление на мировые цены, пишет gazeta.ru.

С точки зрения нефтяных цен 2016 год был крайне интересным. Год назад цена барреля была примерно вдвое меньше, котировки опускались до $28. Столь низкий уровень вынудил ведущих производителей активизировать переговоры на тему ограничения добычи в мире. В начале 2016 года с такой инициативой выступили Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла.

И несмотря на то, что инициатива провалилась, на заявлениях о заморозке уровня добычи цены поднялись выше $40 и не снизились даже после того, как окончательные переговоры по фиксации производства провалились. Произошло это из-за Ирана, который отказался фиксировать добычу, упирая на то, что пострадал от санкций Запада и теперь должен наращивать производство.

В дальнейшем цена барреля колебалась в коридоре от $43–44 до $49–51. В конце ноября страны ОПЕК все же смогли достичь соглашения об ограничении добычи, причем речь шла не о заморозке, а о сокращении. Картель пообещал сократить производство до 32,5 млн баррелей в сутки (по итогам ноября страны ОПЕК в совокупности добывали 33,87 млн баррелей в день).

Мало того, крупнейшие мировые производители, не входящие в ОПЕК (за исключением США), также пообещали сократить добычу в общем на 558 тыс. баррелей в сутки, причем большую часть (300 тыс. баррелей) обязалась обеспечить Россия.

В результате нефтяные цены пошли вверх несмотря на то, что соглашение должно было начать действовать только с начала 2017 года. В декабре котировки уже уверенно держались около отметки в $55 за баррель.

Во вторник, 3 января, баррель впервые с ноября 2015 года превысил отметку в $58.

Прогнозов по дальнейшей судьбе нефтяных цен уже было множество. Так, глава российского Минэнерго Александр Новак в конце декабря в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что вряд ли будет повышение котировок до уровней 2014 года, то есть выше $100 за баррель (в июле 2014 года был достигнут пик в $110, после чего и началось падение). По словам министра, в краткосрочной перспективе цены будут на уровне $60.

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью тому же каналу заявил, что нефть по $130 и доллар по 35 рублей могли бы «вернуть российскую экономику в состояние болезни». По словам Грефа, уровень цен в диапазоне $50–70 будет способствовать развитию экономики России. В частности, ее диверсификации, развитию производственного сектора. В любом случае, значительного роста нефтяных котировок Греф и не ждет.

По оценкам главы Сбербанка, в обозримом будущем реален рост барреля до $60. «Но это не тот уровень цен, который дал бы нам снова счастливое и богатое существование», — подчеркнул Греф.

При этом в макропрогнозе Сбербанка прогнозируется $50 за баррель в 2017 году и $55 — в 2018 году.

О $50–60 говорил и зампред и главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов давал более сдержанный прогноз: $40–50. При этом вице-президент «ЛУКойла» Леонид Федун ранее прогнозировал, что оптимальной ценой для рынка является уровень в $80 за баррель.

Осторожнее всех в прогнозах ЦБ и Минфин РФ. Центробанк закладывает на среднесрочную перспективу цену нефти в $40, хотя и допускает, что в 2017 году эта планка может быть преодолена. Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что в трехлетний бюджет также заложен уровень в $40 за баррель.

Аналитики JP Morgan в декабрьском прогнозе дали оценку среднегодовой цены в 2017 году на уровне $58,25. Причем в третьем квартале, согласно их ожиданиям, котировки могут подняться выше $65 за баррель.

Citigroup полагает, что цены могут превысить $70, так как уже в первом квартале 2017 года мировые запасы нефти начнут сокращаться, что ускорит ребалансировку рынка.

Впрочем, все это возможно лишь при условии, что ОПЕК и независимые производители выполнят свои обещания по ограничению добычи. Кстати, экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в конце 2016 года отметил, что не верит в выполнение обязательств ОПЕК.

«В ОПЕК слабый институт контроля, нет наказаний за невыполнение», — пояснил Кудрин. В связи с этим, по его мнению, договоренность о сокращении добычи не может служить основанием для долгосрочного прогнозирования.

«Наш прогноз после соглашения ОПЕК и независимых производителей не менялся, — сказал аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. — Среднегодовую цену в 2017 году мы ожидаем на уровне $55 за баррель».

Причем в первом квартале цена прогнозируется на уровне $50, во втором — $52, в третьем — $56, а в четвертом — $60. Основным драйвером роста, по словам Полищука, является увеличение спроса, которое на 2017 год ожидается в размере 1,3%.

«Рынок будет балансироваться даже чисто за счет этого, — поясняет аналитик. — Но с другой стороны, есть риски давления на цены, связанные с добычей в США».

Дело в том, что добыча на сланцевых проектах в Америке технологически гораздо более гибкая, чем, например, в России. Проекты можно быстро заморозить и так же быстро вновь ввести в строй — в зависимости от рыночной конъюнктуры. Считается, что критической точкой для американской добычи является цена $50 за баррель, но это верно лишь отчасти, так как технологии производства нефти из сланца постоянно совершенствуются, и на многих проектах себестоимость добычи гораздо ниже $50, а кое-где даже ниже $30.

Goldman Sachs в декабре публиковал прогноз, согласно которому сокращение добычи ОПЕК и другими производителями поднимет цену барреля до $60, но соответствующий рост производства в США опустит ее до $55.

Уровень производства в США является одним из основных драйверов, влияющих на нефтяные котировки в моменте. Таким образом, чем выше будут подниматься цены, тем активнее Штаты будут добывать нефть, что, в свою очередь, будет уже оказывать давление на котировки.