«Тренер СКА как будто под боярышником» 4 4.01.2017, 14:12

Олег Знарок

Фото: РИА Новости

Белорусский комментатор неудачно пошутил во время матча чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — СКА (5:4).

Комментатор "Беларусь 5" Арташес Антонян неудачно пошутил во время матча регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" Минск — СКА (5:4), пишет pressball.by.

Когда камера крупным планом взяла главного тренера петербуржцев Олега Знарка, Антонян заметил, что наставник "будто под боярышником", настолько спокоен.

Фраза обретает двусмысленный характер в свете недавних событий. В Иркутске, по данным СМИ, жертвами массового отравления метанолом, содержавшимся в концентрате для ванн, стали 123 человека, 77 человек скончались, в стационарах на лечении находятся 16 пациентов. Люди употребляли в качестве алкоголя косметическую жидкость "Боярышник", содержащую метиловый спирт.