«Тренер СКА как будто под боярышником»4
- 4.01.2017, 14:12
Белорусский комментатор неудачно пошутил во время матча чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — СКА (5:4).
Комментатор "Беларусь 5" Арташес Антонян неудачно пошутил во время матча регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" Минск — СКА (5:4), пишет pressball.by.
Когда камера крупным планом взяла главного тренера петербуржцев Олега Знарка, Антонян заметил, что наставник "будто под боярышником", настолько спокоен.
Фраза обретает двусмысленный характер в свете недавних событий. В Иркутске, по данным СМИ, жертвами массового отравления метанолом, содержавшимся в концентрате для ванн, стали 123 человека, 77 человек скончались, в стационарах на лечении находятся 16 пациентов. Люди употребляли в качестве алкоголя косметическую жидкость "Боярышник", содержащую метиловый спирт.
«Знарок как будто под боярышником» 🙄 Комментатор «Беларусь-5» Арташес Антонян шутит про главного тренера СКА:https://t.co/stioBqFGHK pic.twitter.com/33ton4yw8l— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) 4 января 2017 г.