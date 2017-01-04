В Москве прошли пикеты в поддержку Ильдара Дадина 4.01.2017, 14:54

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Активисты требовали ответа на один вопрос: куда исчез политзаключенный?

В среду за одиночные пикеты в поддержку исчезнувшего российского активиста Ильдара Дадина были задержаны шесть человек, сообщает currenttime.tv.

Четверо человек были задержаны за одиночные пикеты на Житной улице в Москве, где находятся здания Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства юстиции. Это Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Леонид Дуброво и Татьяна Тарвид.

Ранее там же были задержаны Елена Захарова и Мария Рябикова. Все шестеро в настоящее время доставлены в ОВД "Якиманка". По данным ОВД-инфо, на них составляют протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

По данным агентства, заявления на активистов пишут провокаторы из прокремлевского движения SERB. Как пишет в Facebook Павел Кузнецов, именно по требованию представителей движения полиция и стала задерживать пикетчиков: те жаловались, что активисты, выступающие в поддержку Дадина, якобы нарушают закон о митингах.

Акция в поддержку заключенного началась во вторник. Правозащитники и журналисты требуют рассказать, где находится Дадин, которого больше месяца назад этапировали из колонии в Карелии после сообщений о пытках и издевательствах. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Ни адвокат заключенного, ни его родные уже месяц не знают, где он находится. Между тем хештэг #ГдеИльдарДадин уже второй день стоит в трендах твиттера.

В конце 2015 года суд приговорил Дадина к трем годам колонии общего режима. Затем срок снизили до двух с половиной лет, которые он отбывал в колонии №7 в Сегеже (Карелия).

В ноябре Дадин рассказал о пытках, которые применялись в колонии по отношению к нему и другим заключенным.

После вмешательства уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой активиста этапировали в другое исправительное учреждение. Это случилось 5 декабря.

"Из Кирова отзванивались зэки и сказали, что в Кирове он пробыл несколько дней, после чего его отправили на восток. Куда - никто не знал. И потом была информация, что его перевезли на Алтай. Каким образом могли Ильдара везти на Алтай из Кирова через Челябнск, Пермь? В Челябинске, Перми тоже его искали правозащитники – нигде его не нашли. Ну, то есть просто люди идут, во все колонии начинают ходить, но нигде его не находят. Я не знаю, чем это объяснить", – рассказала журналистам жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова.

3 января запрос в ФСИН о местонахождении Дадина отправил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. На него пока также нет ответа.