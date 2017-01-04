Профсоюз РЭП убедил прокурора отменить решение суда по делу о погибшей на картошке школьнице 4 4.01.2017, 14:59

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Фото: tut.by

Иск родителей школьницы к Молодеченскому суду будет рассмотрен повторно.

Решение суда является незаконным и необоснованным, поскольку при его вынесении суд не учел все факты, подтвержденные достоверными и достаточными доказательствами, говорится в кассационном протесте прокурора Молодечненского района Владимира Дубовского.

Напомним, 12 декабря суд Молодечненского района отказал Олегу Попчене, отцу погибшей на уборке картофеля Виктории Попчени, в удовлетворении иска о признании факта трудовых отношений между ОАО «Агро Восход» и его несовершеннолетней дочерью.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко помог Олегу Попчене составить кассационную жалобу в Минский областной суд на решение суда первой инстанции.

3 января профсоюз РЭП получил копию кассационного протеста, направленного в судебную коллегию по гражданским делам Минского областного суда прокурором Молодечненского района старшим советником юстиции Владимиром Дубовским. Об этом praca-by.info сообщил Леонид Судаленко.

– Фактически прокурор поддерживает нашу сторону, – сказал профсоюзный юрист. – Решение суда является незаконным и необоснованным, поскольку при его вынесении суд не учел все факты, подтвержденные достоверными и достаточными доказательствами, говорится в кассационном протесте. И я на это указывал в жалобе.

Суд Молодечненского района отказал отцу погибшей девочки, основываясь на том, что руководитель сельскохозяйственного предприятия якобы не знал, что картофель будут убирать школьники и, соответственно, не допускал Викторию Попченю к работе.

По этому поводу в кассационном протесте говорится, что «в ходе судебного разбирательства было установлено, что письмо об оказании помощи хозяйству в уборке картофеля было направлено в отдел образования спорта и туризма Молодечненской райисполкома непосредственно директором ОАО «Восход Агро».

Прокурор, аргументируя свой протест, указывает на то, что «факт направления на поле для организации рабочего процесса уполномоченных должностных лиц доказывает, что наниматель знал и выразил свое согласие с тем, что все прибывшие будут допущены и приступят к выполнению работ по уборке картофеля».

При этом, согласно части 2 статьи 25 Трудового кодекса фактическое допущение работника к работе является началом действия трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.

«Таким образом, поскольку Виктория Попченя среди остальных прибывших с согласия уполномоченного должностного лица нанимателя, а именно директора ОАО «Восход Агро», была фактически допущена к производству сельскохозяйственных работ, следовательно, между ней и хозяйством сложились трудовые отношения, и исковые требования заявителя подлежат удовлетворению», – делает вывод прокурор.

Кроме того, он обращает внимание, что выполнение учащимися сельскохозяйственных работ не может рассматриваться в качестве воспитательного процесса, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством.

В связи с этим прокурор Молодечненского района Владимир Дубовский просит отменить отказ суда Молодечненского района в удовлетворении иска Олега Попчени об установлении факта трудовых отношений между ОАО «Агро Восход» и его несовершеннолетней дочерью Викторией Попченей и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд другому судье.

– Фактически суд из всех доказательств выбрал те, которые ему выгодны, а на остальные просто закрыл глаза, чтобы вынести решение в пользу нанимателя, – считает Леонид Судаленко. – Но прокурор поддержал нас и не согласился с таким положением вещей. И это очень важно для кассации. Поэтому у нас есть все основания надеяться, что кассационная инстанция направит это дело на новое рассмотрение. Как бы там ни старалось Минобразования представить это воспитательным процессом, но факт остается фактом – как только ребенок кладет первую картофелину в ведро, начинаются трудовые отношения. В данном случае есть один момент. Он заключается в том, что погибшей девочке не исполнилось 14 лет, а закон запрещает до 14 лет привлекать к труду. Но если это уже случилось, если привлекли, почему нельзя называть это трудовыми отношениями?

Профсоюзный юрист предположил, что в течение ближайших двух недель Минский областной суд рассмотрит кассационную жалобу и вынесет свое решение. Он считает, что, если в дело не вмешаются третьи стороны, кассационная инстанция должна удовлетворить жалобу, что повлечет за собой проведение специального расследования Государственной инспекции труда.

– Именно этого мы и добиваемся. Если так произойдет, мы покажем, что были трудовые отношения, которые запрещены законом, чтобы подобной трагедии больше никогда не повторилось, – подытожил Леонид Судаленко.