Ученые рассказали, как правильно заниматься бегом зимой 5 4.01.2017, 15:13

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Для пользы зимнего бега достаточно соблюдать несколько простых правил.

Бег — отличный способ для поддержания хорошей физической формы в любое время года. Только вот многие бегуны с приходом холодов переносят свои тренировки в зал, а то и совсем прекращают занятия бегом. На самом деле ничего страшного в беге зимой нет, нужно только соблюдать несколько простых правил, пишет издание goodhouse.com.ua.

Не перегревайтесь. Основная ошибка всех начинающих зимних бегунов — они стараются одеться так же, как обычный пешеход, не думая о том, что пешеходы на улицах если и бегают, то исключительно метров 5-10 за уходящим с остановки автобусом. Вам же придется бежать несколько километров, поэтому одевайтесь так, чтобы в положении стоя вам было холодно. Как только вы начнете бежать, организм разогреется, и через километр-другой вам все равно станет жарко. Обязательно наденьте на пробежку шапку и перчатки.

Одевайтесь многослойно. Профессиональные бегуны обычно поступают следующим образом: первый ”слой” белья должен выполнять функцию отведения пота от тела. С этим лучше всего справляется термобелье. Второй слой одежды должен защищать от холода. Здесь оптимальным вариантом будет флисовая кофта или свитер. Третий же слой белья подразумевает защиту от ветра, дождя или снега, а, значит, вам необходимо нечто непромокаемое.

Разминайтесь в теплом помещении. Перед началом любого бега необходима разминка. В холодное время года обязательно нужно проводить разминку в теплом помещении, чтобы не травмировать лишний раз свои мышцы и связки. И постарайтесь не переусердствовать: выходить на улицу, обливаясь потом, — не самая лучшая идея.

Сократите время тренировки. При беге в холодное время года вы устанете быстрее, чем при тренировках летом или ранней осенью. Поэтому сократите либо время пробежки, либо маршрут. И ни в коем случае не останавливайтесь на улице надолго — вы рискуете моментально подхватить простуду. Беговая трасса должна заканчиваться максимально близко к дому, чтобы после финиша можно было сразу зайти в теплое помещение. Чашка горячего чая после пробежки позволит быстрее согреться, а также восполнит потерю жидкости в организме.

Будьте осторожны. Две самых больших проблемы бегунов в зимний сезон — гололед и короткий световой день. Для того, чтобы избежать проблем с гололедом:

снижайте скорость бега до минимума;

сокращайте дистанцию или выбирайте другой маршрут;

выбирайте кроссовки, подошва которых не твердеет на морозе, а продолжает сохранять свои амортизационные качества.

Что же касается бега в сумерках или вообще в темноте, то обязательно позаботьтесь о том, чтобы на вашей спортивной одежде были отражатели, и чем больше, тем лучше.