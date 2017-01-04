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Эксперт: Лукашенко не собирается идти ни в какую Европу

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  • 4.01.2017, 15:30
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Белорусские власти не воспринимают западные ценности.

Политолог Андрей Поротников спрогнозировал, как будут развиваться отношения Беларуси и Запада в 2017 году. Эксперт объяснил, почему не следует ждать ничего «революционного и прорывного».

- Белорусские власти не понимают Запад, они не воспринимают западные ценности, — сказал Поротников в беседе с RFI. — И давайте будем откровенны, они не собираются идти ни на какой Запад и ни в какую Европу,

Все это риторика с целью, во-первых, расширить поле для политического маневра, во-вторых, получить дополнительные финансовые ресурсы в виде прямой поддержки, кредитной поддержки либо в виде инвестиций. Ну и плюс, конечно, выйти на европейские рынки. Не более того. Все стороны это понимают, в Европе тоже очень четко это видят.

Второй момент: Евросоюзу сейчас не до Беларуси. Масса внутренних проблем, грядущие президентские выборы во Франции, правительственный кризис в Италии, непонятная ситуация с выборами в Германии, как будет проходить Brexit, позиция Трампа — Европа будет занята внутренними вопросами и вопросами сохранения трансатлантического единства. Это повестка дня на ближайшие два года — и тут будет не до Беларуси.


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