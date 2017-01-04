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«Сокращение поставок нефти критично для Беларуси»

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  • 4.01.2017, 15:38
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Эксперт рассказал о тревожных тенденциях на нефтяном рынке страны.

Поставки российской нефти в Беларусь в 2016 году сократились на 20,3% — до 18,148 млн тонн.

Согласно опубликованным Белстатом в ноябре прошлого данным, в январе-октябре 2016-г падение объемов выпускаемой белорусскими нефтеперерабатывающими предприятиями продукции достигло рекордных 11,4%.

В декабре агентство Reuters сообщило, что в 2017 году общий объем поставок сырой нефти в Беларусь планируется на уровне 18 млн тонн.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» эксперт «Либерального клуба» Антон Болточко рассказал о том, как на белорусской экономике может отразиться сокращение поставок нефти.

— На сегодняшний день нефтепродукты, которые мы вырабатываем или перерабатываем из российской нефти, является одним из источников поступления валюты в страну, — напомнил эксперт. — Соответственно, сокращение поставок сырья, из которого мы вырабатываем нефтепродукты для поставок в ЕС, безусловно, влияет на наполнение бюджета как за счет налогов и экспортных пошлин, так экспортных пошлин, которые нам зачисляются по условиям белорусско-российских договоренностей за поставки на европейский рынок энергетических товаров.

Собеседник рассказал, что точная сумма недополученной выгоды от сокращения поставок станет известна ближе к марту, когда будет опубликована официальная статистика по внешней торговле.

— Пока что можно оценочно сказать, что мы недосчитываемся нескольких сот миллионов долларов, что в текущей ситуации достаточно критично, учитывая необходимость выплаты внешней задолженности, — подчеркнул эксперт.

Неопределенности добавляет и тот факт, что вопреки сложившейся практике Минск и Москва не договорились об объемах поставки нефти до конца календарного года, резюмировал эксперт.

Напомним, что экспорт нефтепродуктов из Беларуси в 2016 году сократился на несколько миллиардов долларов — на 38 процентов.


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