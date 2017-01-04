Съехавший со взлетной полосы в Калининграде самолет откапывают с помощью подъемного крана 4.01.2017, 15:45

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Самолет не просто выкатился со «взлетки», но буквально «сел на брюхо» и зарылся носом в снег.

Сотрудники калининградского отряда МЧС откапывают самолет, выехавший при посадке за взлетную полосу в аэропорту «Храброво». Как стало известно местному изданию Клопс.Ru, спасатели начали работы около часа ночи и продолжают до сих пор.

Чтобы достать застрявший самолет, спасателям нужно откопать стойки шасси, которые ушли в землю, и подложить под них плиты. Так как двигатели самолета пострадали при неудачной посадке, до места временной стоянки его отбуксируют краном.

По сообщениям персонала аэропорта, предположительно, при посадке самолет встретил сильнейший боковой порыв ветра, который и заставил его сменить траекторию. Самолет съехал в сторону от взлетной полосы. Сломалась стойка шасси, а лопасти одного из двигателей погнуло из-за попавших туда комков мерзлой земли. Точные причины произошедшего предстоит установить сотрудникам СК, который уже начал проверку по данному факту.

Напомним, что самолет A321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы, 3 января около 23:00 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Калининграде. На борту самолета находился 171 человек.

По данным источников «Интрефакса» в экстренных службах региона, у самолета подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали борт авиалайнера по надувным аварийным трапам, добавили они.

Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУ СКР проводит доследственную проверка по факту инцидента с самолетом в Храброво. За медицинской помощью, по информации следователей, обратились трое пассажиров A321.