СБУ запретила въезд Марин Ле Пен в Украину 2 4.01.2017, 15:57

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Марин Ле Пен

Кандидат в президенты Франции стала персоной нон-грата в Украине в связи со скандальным высказыванием о Крыме.

Официальное письмо Службы безопасности Украины направили в МИД. В нем запретили въезд кандидату в президенты Франции, лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в Украину. Об этом в эфире «112 канала» заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

«3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства», - заявил Ткачук.

Он добавил, что высказывание Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако напомнил, что политик не является представителем официальной власти Французской Республики.

«Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства», - заметил Ткачук.

Ранее Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала BFMTV, что «не считает присоединение Крыма незаконным», а также не видит оснований ставить под сомнение состоявшийся там референдум о воссоединении с Россией. При этом власти Франции не признали возвращение Крыма в состав России. В связи с этим французского политика предупредили о последствиях из-за ее заявлений по Крыму.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями Марин Ле Пен о законности возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства.

В МИД назвали ее высказывания проявлением «неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины», предупредив о последствиях.

«Подобные заявления, а также действия, нарушающие украинское законодательство, будут обязательно иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину», - говорится в сообщении.