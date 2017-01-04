В Черном море заметили плывущего Деда Мороза 1 4.01.2017, 16:08

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Дед Мороз плыл на доске для серфинга и громко поздравлял жителей Одессы с Новым годом.

Жители Одессы заметили в воде Черного моря плывущего мужчину, который был одет в костюм Деда Мороза, передает местный паблик "Одесса-Главная".

Очевидцы сообщают, что мужчина плыл стоя на доске для серфинга и у него было весло.

Необычный мужчина был замечен около городского пляжа "Дельфин". Одесситы рассказали, что мужчина громко кричал и поздравлял всех с Новым годом.