В Черном море заметили плывущего Деда Мороза

В Черном море заметили плывущего Деда Мороза1
- 4.01.2017, 16:08
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Дед Мороз плыл на доске для серфинга и громко поздравлял жителей Одессы с Новым годом.
Жители Одессы заметили в воде Черного моря плывущего мужчину, который был одет в костюм Деда Мороза, передает местный паблик "Одесса-Главная".
Очевидцы сообщают, что мужчина плыл стоя на доске для серфинга и у него было весло.
Необычный мужчина был замечен около городского пляжа "Дельфин". Одесситы рассказали, что мужчина громко кричал и поздравлял всех с Новым годом.