«Забастовки и митинги – единственное, что приводит власть в чувства» 5 4.01.2017, 16:19

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ИП считают прошлогоднюю забастовку действенной и в любой момент готовы к новым акциям протеста.

С января прошлого года в Беларуси вступил в силу указ №222, который запрещает торговать товарами легпрома без соответствующих накладных и сертификатов. По словам индивидуальных предпринимателей, выполнить требования этого указа на деле не представляется возможным, поэтому большинство ИП с 1 января 2016 года объявили забастовку. Два месяца рынки и торговые центры повсей стране практически полностью пустовали. Скандальный указ не был отменен, но в результате этой забастовки ИП проработали оставшийся год без массовых штрафов и конфискаций. Поэтому предприниматели в любой момент готовы к новым акциям протеста. Об этом «Белорусскому партизану» заявил лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

«Проведение забастовки ИП в начале прошлого года было абсолютно правильным, я бы даже сказал единственно правильным решением. Это была беспрецедентная, самая длительная забастовка за всю историю Беларуси. Два месяца предприниматели в знак протеста не выходили на свои рабочие места. Два месяца ИП выходили на митинги к зданиям исполнительной власти и требовали выполнения своих условий. К сожалению, нам не удалось добиться кардинального решения вопроса — скандальный указ не был отменен, но тем не менее забастовка сыграла ключевую роль в том, что оставшийся год ИП проработали без массовых штрафов и конфискаций», - рассказывает Шумченко.

По словам лидера предпринимателей, сегодня ситуация находится в замороженном состоянии.

«Сейчас люди работают так, как работали до января прошлого года, но во многом благодаря этой прошлогодней забастовке, власти их не трогают, не разворачивают массовые проверки, не проводят конфискаций и т.д. Однако проблема не решена, а заморожена и в любой момент этот статус-кво может быть нарушен. В любой момент к ИП может нагрянуть проверка, оштрафовать, конфисковать товар и т.д.», - рассказывает он.

Поэтому, индивидуальные предприниматели в любой момент готовы к новым акциям протеста.

«Мы видим, что сегодня забастовки и митинги – это единственное чего боится власть, что приводит ее в чувства. Поэтому мы настроены решительно: если начнутся проверки и конфискации – мы будем снова останавливать работу и идти протестовать к налоговым, исполкомам и другим зданиям исполнительной власти. Мы учли наши прошлые ошибки, теперь у «Перспективы» очень хорошая координация по всей стране, во всех регионах и в Минске. Мы держим руку на пульсе и в случае каких-то неординарных событий, если начнут где-то массово конфисковывать товар – мы отреагируем немедленно. Сегодня солидарность среди ИП, как никогда высокая», - заявил Шумченко.