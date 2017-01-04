Николай Статкевич: Единственная альтернатива диктатуре – патриотическая оппозиция 4 4.01.2017, 16:20

Николай Статкевич

Благодаря уличным акциям патриотов белорусы увидели, кто настоящий лидер в стране.

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич.

«Хочу поблагодарить всех мужественных и достойных людей, которые принимали участие в акциях протеста демократических сил в прошлом году.

Ваше мужество и самоотверженность не только показали белорусам, что идеалы свободы живут, не только спасли честь нашей нации перед остальным миром.

Вы видите и чувствуете, как беднеет народ, как растет социальная напряженность в нашей стране. Людям, чье благополучие рушится неспособностью власти к эффективным реформам, не очень важно, какие геополитические взгляды имеют те, кто возглавит их социальный протест. Но это важно для будущего нашей государственности.

Сейчас в Беларуси есть две оппозиции - патриотическая и, пока скрытая, пророссийская. Благодаря даже немногим уличным акциям патриотической оппозиции, общество видит публичные действия только патриотов.

Поэтому именно их воспринимает как действенную альтернативу правящему режиму, как потенциальных лидеров социального протеста. Это позволяет надеяться, что социальный протест не приведет к потере нашей государственности.

Также хочу поблагодарить правозащитные организации, которые помогают оштрафованным участникам акций протеста. Не все используются с вашей помощи. Но это уже наш сознательный выбор.

Пусть новый год принесет плоды нашей совместной работы! Пусть Беларусь станет свободной!»