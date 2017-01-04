«Элитный» дом в Минске сдали с опозданием 13 лет 5 4.01.2017, 16:45

Дольщики, заключившие договоры в далеком 2003 году, уже не верили в хорошее завершение этой истории.

Легендарный дом «Времена года» на Киселева, 17, ввели в эксплуатацию.

Заключение Госстройнадзора по вводу в эксплуатацию первого пускового комплекса — жилой части дома на ул. Киселева, 17, — получено заказчиком строительства 28 декабря 2016 года, пишет realt.by.

Таким образом поставлена точка в истории строительства жилого дома, который стал большой головной болью для заказчика строительства — ОДО «Производственно-инвестиционная группа», генподрядчика, проектной организации и дольщиков. Конечно, больше всего в этой истории пострадали дольщики, которые до последнего оставались заложниками у заказчика строительства.

Разрекламированный в свое время монолитно-каркасный 8-этажный 4-секционный жилой дом «Времена года» на 48 квартир по праву относили к домам нового поколения.

Тихий центр города, набережная реки Свислочь. Заказчик строительства обещал оборудовать дом европейскими системами теплоснабжения и отопления, приточно-вытяжной вентиляцией с искусственным побуждением, центральным кондиционированием, системой очистки воздуха, системой фильтрации воды.

Были планы построить свою газовую котельную, а также скважину глубиной 480 м для забора воды. На огороженной территории кроме дома были запроектированы спортивный зал, бассейн, теннисный корт, а также паркинг и гостевая автостоянка.

Собственная служба эксплуатации, КПП, шлагбаум на въезде, охрана — все подтверждало «элитность» дома.

Экспертиза проектной документации была пройдена в 2003 году. Желающие купить элитную квартиру в Минске заключили первые договоры долевого строительства 13 лет назад. Активное строительство объекта началось в 2004 году.

Общая площадь дома составила почти 14 тыс. кв.м, из них жилая— 12,6 тыс. кв.м. Площадь самой маленькой квартиры стартует от 170 кв.м. Высота потолков в квартирах составляет 3,6 м, в пентхаусах — 4,8 м.

Квартиры в знаменитом доме занимали первую строчку в рейтинге ТОП-10 самых дорогих объектов в столице. Они реализовывались по $2,5-3,5 тыс./кв.м.

Но дом превратился в долгострой. Сергей Демчук возводил в Минске несколько «элитных» жилых комплексов, но деньги дольщиков пропали. В результате Демчука приговорили к восьми годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Строительство объекта было заморожено на 5 лет. Первоначальный проект претерпел изменения.

— На этапе строительства дома возникли большие проблемы с его финансированием. Дольщики, заключившие договоры в далеком 2003 году, просто не верили в хорошее завершение этой истории. Дом находился под контролем комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. Нами было организовано много встреч с заказчиком строительства, генподрядчиком, проектной организацией и дольщиками. Именно дольщики дали «добро» на дальнейшее финансирование конкретных видов работ в доме, — рассказывает Юрий Кочерго, первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. — На сегодняшний день результат получен, и он налицо. Самый «старый» долгострой в Минске введен в эксплуатацию. Это шестой проблемный дом, введенный в столице в 2016 году.

Заказчиком выполнены все работы и устранены дефекты, которые возникли за годы замораживания строительства объекта. По необходимости усилены его конструкции.

По заключению экспертизы обеспечение жилого дома теплом на нужды отопления и подогрева горячей воды будет осуществляться за счет газовой котельной. До этого дом будет отапливаться по временной схеме с подключением к городским теплосетям через теплоузел в подвале. С этой целью в квартирах предусмотрены временные разводки радиаторов.

— По факту теплоснабжение в доме будет обеспечиваться путем кондиционирования и обогрева полов. Стяжки и устройство теплых полов заказчиком не производились. С каждым дольщиком была проведена индивидуальная работа. Все они дали согласие на сдачу дома в таком виде, — дополняет Юрий Кочерго. — В каждой квартире эти работы будут выполняться по индивидуальным дизайн-проектам самими собственниками.

Каждый из четырех подъездов оформлен в соответствии с одной из пор года — зима, весна, лето и осень, что подтверждает название дома «Времена года». Лестничные клетки выполнены в мраморе. Фасад дома отличают эксклюзивные витражи, мраморная облицовка и ковка.

На дворовой территории построена гостевая автостоянка на 40 машиномест. Выполнено благоустройство внутреннего дворика. По согласованию с Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды озеленение территории должно быть выполнено до 15 мая.

По словам Анатолия Кузнецова, директора ОДО «Производственно-инвестиционная группа», 28 декабря сдана в эксплуатацию первая очередь строительства — жилой дом. На все квартиры заключены договоры долевого строительства.

Сейчас перед заказчиком стоит задача зарегистрировать объект в Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. Затем дольщикам будут выданы справки, на основании которых они смогут зарегистрировать свои жилые помещения и переход права собственности.

Вторая очередь включает строительство встроенно-пристроенных помещений, подвала и подземного паркинга. Газовая котельная будет строиться в ходе третьей очереди.