Сколько иностранцев посетили безвизовый Гродно? 1 4.01.2017, 16:34

За почти два с половиной месяца в Гродно побывали туристы из 25 стран.

С 26 октября Лукашенко разрешил иностранным туристам без виз посещать парк «Августовский канал» и прилегающие населенные пункты Гродненского района и самого Гродно, пишет belaruspartisan.org.

За это время без визы Гродно и окрестности посетили более 2,2 тысячи иностранцев из 25 стран, отмечают в Гродненской пограничной группе. Большинство туристов — это граждане соседних Польши и Литвы.

На новогодние праздники в регион въехали более 300 безвизовых туристов. В пункте пропуска «Брузги» с 26 декабря по 1 января границу без виз пересекли 180 человек — граждане Польши, Италии, Бельгии, Германии и Ирландии. Через пункт пропуска «Привалка» на территорию Беларуси въехали более 140 иностранных туристов без виз. Среди них граждане Литвы, Испании, Норвегии, Великобритании и Эстонии.

Въехать в Беларусь можно на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и город Гродно.

Турфирмы отмечают интерес иностранцев не только к Гродненскому региону: посетив его, некоторые делают визу, чтобы продолжить знакомство со страной и далее.

Напомним, для посещения парка иностранцу необходимо иметь с собой паспорт (или другой документ для выезда за границу) и документ, предоставляющий право на посещение Августовского канала. Выдачей и оформлением таких документов занимаются туристические фирмы.

Заполнить заявку в режиме онлайн можно на специализированном сайте grodnovisafree.by.

У туристов должны быть деньги для расходов на пребывание в Беларуси и выезд из страны. На каждый день пребывания нужно иметь сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем 2 базовым величинам. Безвизовый режим будет действовать до 31 декабря 2017 года.