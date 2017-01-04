Когда закончится «везение» Кремля 1 Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

4.01.2017, 16:52

Александр Гольц

Не отягощенный толерантностью новый президент США может задать Путину один простой вопрос.

2016-й был на редкость удачным годом для главного начальника России. Военная операция в Сирии, как и было задумано, вернула Путина в число мировых лидеров. Ему, с которым не желали общаться руководители ведущих государств, стали чуть ли не ежедневно названивать премьеры и президенты западноевропейских стран. Даже гордый Обама скрепя сердце был вынужден говорить с хозяином Кремля. Понятное дело, погибшие в Сирии военные, как и ансамбль Александрова, представляются теперь сопутствующими потерями, неизбежными при всякой успешной военной операции.

При этом мировое развитие, похоже, дает Путину отличный шанс для реализации его политики. Еще недавно казалось, что глобализация, которая, кроме объединения рынков, предполагает поиск общих подходов к решению политических проблем и, главное, наличие общих ценностей, является главным мировым трендом. Владимир Путин с его уверенностью в том, что мир устроен точно так же, как 70 или 170 лет назад — великие державы образуют некий «концерт», который и определяет, как жить «маленьким», — выглядел безнадежно отсталым.

И вдруг случилось чудо. «Ялтинский стол», за которым «великие» вели свои дискуссии и который, как казалось, существовал исключительно в голове главного российского начальника, вдруг снова стал реальностью. В Соединенных Штатах, ведущей стране Запада, к власти пришел Дональд Трамп, человек, который, судя по его заявлениям, придерживается примерно таких же взглядов на внешний мир, что и Владимир Путин. А еще до шоковых выборов в Америке Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза. В Европе стремительно набирают популярность политики, ратующие за возвращение к «национальным» государствам.

2016-й выявил чудовищный разрыв в ценностях не между развитыми государствами и прочими странами. Разрыв в ценностях произошел между элитами развитых государств и их народами. В России чрезвычайно популярна теория о том, что глобализация оказалась выгодна пресловутому «золотому миллиарду» и ведет к обнищанию всех остальных. Подозреваю, что в результате глобализации образовался принципиально другой «золотой миллиард» — в каждой конкретной стране некоторое количество людей искренне верят в права человека, вне зависимости от пола, расы, социального происхождения и сексуальной ориентации, равно как в толерантность и политкорректность. Однако эти их ценности решительно не разделяются подавляющим большинством населения их стран. Еще вчера казалось, что это «отсталая» Россия с ее историей татарского ига и многовекового рабства обречена плестись позади развитых государств с их просвещенными народами. Увы и ах, сегодня, после избрания Трампа и британского Brexit, выяснилось, что американский «работяга» по взглядам не слишком отличается от российского.

Так получилось, что некоторая часть жителей наших стран (в США она, конечно, гораздо больше, чем в России) живет, руководствуясь совершенно другими ценностями, чем большинство населения. И оно, это большинство, требует принятия своих ценностей, вполне примитивных, будем откровенны, представлений о мироустройстве. Абсолютная поддержка населением Путина, Brexit, Трампа в качестве президента самой мощной и влиятельной страны в мире — это ответ на претензию интеллектуалов править миром. Отдельно надо сказать, что в упоении своим превосходством элита стала прощать своим «немногим избранным» грешки, которые становились все крупнее и крупнее: коррупцию, кумовство, подлоги. Думали, что «пролы» этого не заметят или не поймут. Оказалось, что прекрасно все замечают. В этом смысле очень показателен американский телесериал «Карточный домик», в котором авторы сделали убийцу президентом США. Такое было невозможно еще лет десять назад. Это отражение абсолютного недоверия народа (из этого недоверия и вырос Трамп) к существующей элите. В результате мир отброшен на полвека назад. То ли потому, что элиты в своем увлечении глобализацией слишком быстро забежали вперед, не озаботившись убедить большинство в правильности своих взглядов. То ли потому, что сам путь оказался ложным.

В этой ситуации всеобщей неопределенности Владимир Путин чувствует себя, как рыба в воде: играет, интригует, комбинирует. Лидеры США, Франции, Великобритании не желают создавать «концерт» по Сирии. Отлично, мы быстренько сварганим другой «концерт» — с Турцией и Ираном в качестве главных игроков. И плевать на то, что интересы участников решительно расходятся: Тегеран (как и Москва) делает ставку на сохранение режима Асада, Анкара, напротив, нацелена на его уход. Главное, что, когда не удалось собрать большой ялтинский стол, маленький «столик» на троих очень даже получился.

Путинская внешнеполитическая эффективность в условиях наступившей неопределенности в международных делах объясняется довольно просто. Представим себе воплощение типичного голливудского сценария-катастрофы в реальности: в мегаполисе отключается электричество, водо- и газоснабжение, исчезает телефонная связь и Интернет. Короче говоря, люди в мгновенье ока лишаются всех привычных благ цивилизации. Кто больше других адекватен этой неадекватной ситуации? Высоколобый профессор? Законопослушный буржуа? Ничуть не бывало. В этой ситуации в выигрыше оказывается уличная шпана. Та самая, которая твердо знает, что бить надо первым.

Но счастье городского хулигана совсем не вечно. Довольно скоро в мегаполисе устанавливается порядок. Появляются власти и полиция. И тут же выясняется, что хулиган так хулиганом и остается: наглым, но хилым обитателем подворотни. Ему нечем доказать право на участие в общемировом «концерте». Ведь даже в его военной мощи очевидны ограничения – стареющее население неспособно обеспечить мобилизацию 5-миллионной армии, союзники в критический момент наверняка разбегутся, промышленность неспособна начать массовое производство вооружений. «Добро пожаловать в парк Юрского периода», — с иронией замечает Лилия Шевцова. И в силу своих весьма ограниченных ресурсов Россия вовсе не станет главным или ведущим хищником.

Следует признать, что в предыдущие годы западные государства предпочитали не обращать внимания на путинские эскапады. А вот в новом мировом порядке счет пойдет совсем другой. Того и гляди, окруженный ультраконсерваторами Дональд Трамп, вовсе не отягощенный толерантностью Обамы, задаст Путину простой вопрос: «А что ты, собственно, можешь предъявить в обеспечение своих мировых амбиций?» И в сухом остатке неизбежно останется ядерное оружие. Еще недавно путинский шантаж работал. Западные лидеры, искренне полагавшие, вопреки известному постулату Рейгана, что нет ничего важнее мира, всякий раз пасовали, когда Кремль начинал угрожать применением ядерного оружия. Но далеко не факт, что Дональд Трамп, уже интересующийся возможностью использовать ядерное оружие, не попытается ответить Путину той же монетой. И два крутых парня могут заиграться, поднимая ставки. На наше всеобщее несчастье. Внешнеполитическое везение Путина грозит обернуться нашим всеобщим невезением.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»