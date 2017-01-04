Белорусы сняли видеохит: Еноты-барабанщики сортируют мусор 4.01.2017, 16:58

Таким образом белорусские коммунальщики хотят привлечь внимание людей к проблеме раздельного сбора мусора.

В 2017-м коммунальщики решили подойти к вопросу раздельного сбора мусора проще и сняли забавный видеоролик с енотами, стучащими по контейнерам бутылками и газетами. Делалась новая социальная реклама по заказу государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов». Более легкой формой подачи информации создатели видео надеются привлечь, наконец, внимание людей к проблеме, пишет onliner.by.

На создание ролика ушло целых четыре месяца. 3D-енотов помогла создавать польская студия. Начиная с 30 декабря рекламу показывают по нескольким телеканалам, баннеры развешаны в метро и на улицах Минска. Инициативу государственного предприятия поддержало и общественное движение «Цель99».

— Люди уже устали от серьезной социальной рекламы, в которой их пытаются мотивировать и заставляют с чем-то соглашаться. Мы решили сделать просто забавный ролик, который будет запоминаться и не будет «напрягать», — рассказывает Дмитрий Аполенис, креативный директор AIDA Pioneer Branding & Creative company. — Тема актуальная, важная. Особенно после праздников, когда мусора в городе очень много. Мы были удивлены, что государственное учреждение пошло на подобный шаг и согласилось на ролик в таком формате. У нас все же чаще снимаются видео другого характера. А здесь сотрудники не побоялись сделать что-то менее привычное.