«Володя пошел работать на рудник, чтобы поднять на ноги детей» 2 4.01.2017, 17:08

У Владимира осталась жена и двое маленьких детей

В шахте «Беларуськалия» куском горной породы насмерть придавило 51-летнего рабочего.

— У Володи осталось двое маленьких детей, он их очень любил: сыну скоро исполнится 3 годика, а дочке — 11 лет, - вздыхает родная сестра погибшего Владимира Штылева Инна Лушина. - Он был хорошим, любящим отцом — на страничке в соцсети только детские фотографии. Конечно, они очень переживают: дочка не хотела верить, говорила маме: «Скажи, что это сон!»

В рудниках третьего рудоуправления Владимир стал работать давно: по словам сестры, около 15 лет назад, пишет kp.by.

— До этого он был в охране на втором руднике, но потом пошел работать туда. Летом его перевели на этот участок — он не очень хотел: работа физически сложная, а он грузный, полный. Но там предлагали зарплату выше, а Володе нужно было поднимать детей, - чуть сдерживает слезы Инна Васильевна.

Собеседница признается, что едва нашла силы, чтобы рассказать о беде пожилой 78-летней маме.

— Мама болеет, ей будет сложно это пережить. Будем стараться справиться.

Вместе с Владимиром на третьем рудоуправлении работал и его двоюродный брат Сергей Штылев.

— Я пошел на работу в ночь после этого случая: ребята рассказывали, что на Володю упал большой пласт — у него просто не было шансов выжить.

Сергей Николаевич говорит, что теперь близкие боятся отпускать его в шахту:

— Мне дочка из Минска вчера звонила, волновалась. У нас такая работа, что никогда нельзя быть до конца уверенным в том, что ничего не случится. Конечно, мы стараемся обезопасить свое рабочее место, но бывает, что прошел — а за тобой падает отслоение весом в тонну, полторы. Горное давление в шахте — непредсказуемая вещь, никогда нельзя всего предусмотреть.

На предприятии сообщили, что рудник и фабрика третьего рудоуправления работают в штатном режиме, технологический процесс не нарушен. «Беларуськалий» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

— После выполнения работ по разбивке негабаритных кусков породы на ставе забойного конвейера, при передвижении по горной выработке произошло отслоение породы из отработанного пространства лавы. В результате падения куска породы работник был смертельно травмирован, - прокомментировали на предприятии.

Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303).

Кстати

За последний год это уже пятый случай на территории «Беларуськалия» со смертельным исходом.

- 15 ноября 2016 в шахте погиб 22-летний рабочий: он получил травмы, когда исправлял неисправность горной техники.

- 26 октября оборвался трос строительной люльки, в которой находилось шесть рабочих. Один из них, 29-летний строитель погиб, трое оказались в больнице.

- 12 июля при выполнении буровых работ был смертельно травмирован 53-летний машинист.

- 9 июня на 27-летнего рабочего упала металлическая конструкция – мужчина погиб.