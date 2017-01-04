Леонид Судаленко: Властям Беларуси придется ответить перед ООН 3 4.01.2017, 17:16

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Гомельский правозащитник в первый рабочий день года получил сразу четыре запроса от Комитета ООН по правам человека.

В первый рабочий день 2017 года гомельской правозащитнику

Леониду Судаленко почтальон принес сразу четыре сообщения из Комитета ООН по правам человека о регистрации новых жалоб.

Помимо всего прочего, властям придется объяснить наказание штрафом Елены Луцкович. О ее деле правозащитник напомнил в комментарии «Радыё Рацыя»:

- Она из поселка Октябрьский Гомельской области. Это та девушка, которая после президентских «выборов» 2015 года вышла на главную площадь райцентра с плакатом «Я имею доказательства того, что президентские «выборы» были сфальсифицированы». По этому эпизоду районный суд присудил ей крупный штраф. Она с моей помощью обратилась в комитет ООН - это было 1-го июня. Теперь мы получили сообщение, что ее жалоба зарегистрирована и также направлена белорусскому правительству для ответа и комментариев.

Комитет ООН также принял к рассмотрению жалобу активиста Объединенной гражданской партии из Гомеля Эдуарда Нелюбовича, который оспаривает сразу четыре запрета на проведение мирных собраний в 2015 году, а также Галины Беловой, которой вместе с другими правозащитниками гомельские чиновники запретили акцию в День прав человека 10 декабря 2014 года.