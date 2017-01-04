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Минчанка купила в киоске деревянную конфету

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  • 4.01.2017, 17:30

Конфета «Птичье молоко» была приобретена накануне Нового года.

Жительница Минска Алена Бальцева накануне Нового года приобрела в ларьке «Белсоюзпечати» на улице Якубовского конфету «Птичье молоко», но неожиданно нашла под оберткой кусок ДСП.

«Я даже не поняла сразу. Хорошо, что не попробовала ламинированный ДСП на зуб», — пошутила девушка в «Фейсбуке».

Журналисты «Нашай Нівы» позвонили в отдел контроля качества «Коммунарки», чтобы проверить, как древесно-стружечная плита могла попасться в конфете.

Сотрудница отдела Ирина Байраченко пояснила, что предприятие специально по заказу «Белсоюзпечати» выпустили специальные макеты из ДСП. Они предназначены для выкладывания на полки, чтобы не портились, их не воровали и т. д.

«Но в договоре было прописано, что такие макеты не могут продаваться», — отметила госпожа Байраченко.

Похоже, что в ларьке ошиблись — и вместо настоящей конфеты продали муляж.


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