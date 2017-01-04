Эксперт: Поручения Лукашенко никто всерьез воспринимать не будет 7 4.01.2017, 17:52

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В условиях кризиса власть диктатора стала марионеточной.

В новогоднем обращении Лукашенко заявил, что возлагает большие надежды на 2017 год.

Опрошенные DW аналитики смотрят в будущее с заметно меньшим оптимизмом.

"Большая часть мер, запланированных правительством на 2017 год, была обещана еще несколько лет назад. Даже если они и будут реализованы, то уже запоздали", - отметил главный редактор "Экономической газеты" Леонид Фридкин. Он полагает, что в наступившем году белорусам не следует ожидать роста экономики.

Эксперт Белорусского института стратегических исследований (BISS) Александр Автушко-Сикорский предположил, что никто не будет всерьез выполнять данное устное поручение Лукашенко: "Насколько я понимаю, это (средняя зарплата в 500 долларов) нигде не прописано в целевых показателях программных документов. А значит, с чиновников не за что будет спросить".

Эксперт подчеркнул, что для достижении таких зарплат придется снова включать печатный станок, запускать инфляцию и снижать стабильность курса рубля, "а на этом уже много раз обожглись".

Каждая накачка белорусской экономики деньгами заканчивалась очередным кризисом и девальвацией, загоняя накопленные структурные проблемы вглубь, напоминает руководитель проекта "Кошт урада" Владимир Ковалкин.

Структурные реформы, на необходимости которых настаивают независимые экономисты, с их точки зрения, возможны либо под воздействием внешних факторов (требования иностранных кредиторов), либо как реакция на развал экономики.

Павел Данейко, гендиректор минского Института приватизации и менеджмента, основным вопросом 2017 года назвал принятие белорусскими властями решения о реструктуризации госкомпаний. Данейко не видит для правительства другого выхода. Кстати, такая реструктуризация является и одним из главных условий предоставления Беларуси кредита от МВФ.

Опрошенные специалисты сомневаются, что власти в Минске отважатся на массовое банкротство неплатежеспособных предприятий. "Скорее они попытаются тянуть резину и искать способы исправить положение привычными административными мерами", - считает Фридкин.

В новый год Беларусь вступила с неурегулированным спором с Россией относительно условий поставок углеводородов. В этой связи вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко 29 декабря заявил агентству БелТА, что "мы не теряем оптимизма". По словам Семашко, белорусское правительство надеется "достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее первого квартала 2017 года".

Александр Автушко-Сикорский не разделяет оптимизма вице-премьера. По словам эксперта BISS, 2016 год был последним, когда Беларусь имела более или менее выгодные условия закупки нефти и газа в РФ. "Выгодность российских поставок будет падать, а договариваться станет все сложнее", - прогнозирует эксперт.