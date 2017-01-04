Житель Лунинца неудачно спустился на простынях с пятого этажа 8 4.01.2017, 17:57

13,992

Жена заперла подвыпившего супруга дома, но он с этим категорически не согласился.

Сотрудники милиции проводят проверку по факту падения с высоты 40-летнего жителя Лунинца, сообщил БелТА заместитель начальника Лунинецкого РОВД Александр Яковец.

Несчастный случай произошел 3 января около 17.00. Проживающий в девятиэтажном доме по улице Красной мужчина спускался по связанным простыням с балкона 5-го этажа.

На уровне 4-го этажа он не удержался и сорвался вниз. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами левого и правого бедра доставили в реанимационное отделение Лунинецкой районной больницы.

Предварительно установлено, что подвыпившего супруга в квартире закрыла жена, а сама ушла по делам. Мужчина решил спуститься по простыням, но переоценил свои силы.